Повна зарядка електрокара може привести до займання акумулятора
Після кількох випадків самозаймання акумуляторів в електромобілях Chevrolet Bolt EV виробник машини запустив масштабну відкличну кампанію для заміни дефективних батарей, повідомляє UBR.
Українські власники даної моделі навряд чи можуть розраховувати на безкоштовний ремонт, розповіли експерти.
Однак в будь-якому випадку власникам таких електрокарів варто вдаватися до запобіжних заходів. Їх на своєму сайті перерахувала материнська компанія Chevrolet, General Motors. Тим часом співрозмовники UBR.ua називають їх загальними для всіх електромобілів:
- заряджати машину не більше ніж на 90%;
- заряджати авто частіше і уникати розряду акумулятора нижче 113 км запасу ходу;
- не залишати авто на зарядці в приміщенні на ніч, а також в цілому паркуватися тільки на відкритому просторі.
Як вважає віце-президент українського підрозділу Європейської електромобільної асоціації (AVERE) Владислав Притоманова, вищеописані правила не оберегут автомобілістів від пожежі в разі, якщо в батареї є дефект. Однак їх слід враховувати для підвищення продуктивності е-мобіля.
"Будь-який акумулятор не рекомендується заряджати на 100%, тому що це швидше буде виснажувати його ресурс - краще тримати заряд від 30 до 80%, тоді він буде рівномірно витрачатися. Також тримати в закритих приміщеннях не рекомендується не тільки електрокари, а й авто з газовими двигунами через ризик витоку газу - це загальні правила протипожежної безпеки ", - говорить Притоманова.