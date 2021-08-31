Повна зарядка електрокара може привести до займання акумулятора

Після кількох випадків самозаймання акумуляторів в електромобілях Chevrolet Bolt EV виробник машини запустив масштабну відкличну кампанію для заміни дефективних батарей, повідомляє UBR.

Українські власники даної моделі навряд чи можуть розраховувати на безкоштовний ремонт, розповіли експерти.

Однак в будь-якому випадку власникам таких електрокарів варто вдаватися до запобіжних заходів. Їх на своєму сайті перерахувала материнська компанія Chevrolet, General Motors. Тим часом співрозмовники UBR.ua називають їх загальними для всіх електромобілів:

заряджати машину не більше ніж на 90%;

заряджати авто частіше і уникати розряду акумулятора нижче 113 км запасу ходу;

не залишати авто на зарядці в приміщенні на ніч, а також в цілому паркуватися тільки на відкритому просторі.

Як вважає віце-президент українського підрозділу Європейської електромобільної асоціації (AVERE) Владислав Притоманова, вищеописані правила не оберегут автомобілістів від пожежі в разі, якщо в батареї є дефект. Однак їх слід враховувати для підвищення продуктивності е-мобіля.