Збірна України прилетіла до Казахстану і почала підготовку до матчу

Збірна України прибула в Казахстан на матч кваліфікації ЧС-2022 проти місцевої національної команди. У столиці Казахстану прибуло 24 гравця, тренерський штаб і персонал збірної, повідомляє 24 Канал.

Гравці збірної України випробували штучний газон, на якому відбудеться матч. У занятті взяли участь 15 польових гравців і три воротарів. Степаненко і Кривцов обмежилися біговою роботою, оскільки вчора провели повноцінний матч за свій клуб.

У готелі до команди приєдналися 4 нових гравців - Роман Яремчук, Олександр Зубков, Ігор Харатін і дебютант Тарас Качараба. Пізніше повинні прибути Руслан Малиновський і Едуард Соболь.

Склад збірної України на вересневий збір

Воротарі: Андрій Пятов, Дмитро Резник, Денис Бойко.

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Едуард Соболь, Тарас Качараба.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Ігор Харатін, Євген Макаренко.

Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.