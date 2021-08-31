Олена Зеленська в елегантному блакитному вбранні приїхала в США

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Вашингтона (США) в рамках робочого візиту на запрошення Джо Байдена. Для поїздки дружина президента обрала елегантний костюм блакитного відтінку, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото перша леді опублікувала на сторінці в Instagram. ﻿Дружина президента України для виходу в світ обрала костюм, що складається з укорочених штанів і довгого піджака блакитного кольору. Також вона доповнила аутфіт бежевими туфлями-човниками.

Свій лук Зеленська завершила аксесуарами, ніжним денним макіяжем і акуратною зачіскою у вигляді зібраного волосся.

Зеленська у стильному блакитному костюмі. Джерело: instagram.com/zelenskiy_official