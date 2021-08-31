Кличко пообіцяв до кінця року відкрити нову ділянку дороги

Мер Києва Віталій Кличко обіцяє зробити усе можливе для того аби відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської, повідомляє 24 Канал.

До кінця цього року може бути відкрито автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській.

“Будівництво цього об’єкту планували ще в 2008 році. І тільки ми знайшли можливості і розпочали його зводити. Підрядники запевнили мене, що до кінця цього року ми зможемо відкрити цей важливий об‘єкт і транспортне сполучення ним. Бо ми розуміємо, що без розбудови автошляхів навколо багатомільйонного міста, ми не вирішимо проблеми великого навантаження на дороги в столиці. Уявіть, тільки за добу в Київ в’їжджає до 50 тисяч вантажних авто. Що негативно позначається на трафіку та екологічній ситуації в місті. І велика частина цього транспорту – транзитна”, - повідомив Віталій Кличко.

У планах - добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею Богатирською та з‘їзди з нього. Також на об‘єкті прокладуть всі необхідні інженерні комунікації. Побудують великий підземний пішохідний перехід. Встановлять і великий шумозахисний екран, аби мешканці навколишніх будинків не відчували дискомфорту.

Джерело: Віталій Кличко