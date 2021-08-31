У Перу зіткнулися два судна: загинули 14 осіб

У Перу, річці Хуаллага в північно-перуанському районі Юрімагуас, зіткнулися два судна. Загинули 14 осіб, повідомляє Дзеркало тижня.

Аварія сталася в неділю, 29 серпня, в амазонському регіоні Лорето, коли човен, що перевозив близько 80 осіб, в тому числі 20 дітей, з Санта-Марія в Юрімагуаса, був збитий біля порту Замора вантажним судном з нафтою, яке було частиною конвою. В результаті чого пасажирський човен розірвався надвоє і потонув.

"Ще 14 осіб вважаються зниклими безвісти. На цю мить елітна група військовослужбовців ВМС знаходиться в пошуках річки Хуаллага" , - сказав міністр оборони Вальтер Айала.

Чиновник додав, що водії судів були затримані, аби уможливити для прокуратури взяти їх заяви та визначити, чи були якісь порушення.

Згідно з повідомленням ВМС Перу, на цю мить врятовані щонайменше 60 осіб, ще 14 пропали безвісти, а шестеро пасажирів, які отримали травми, були доставлені в місцеву клініку для лікування.