США не встигли евакуювати з Афганістану всіх бажаючих
Військові США не встигли евакуювати з Афганістану всіх цивільних осіб, яких планували, про це заявив глава Центрального командування ВС США Френк Маккензі, повідомляє "Интерфакс".
"Ми не встигли вивезти всіх, кого хотіли вивезти", - сказав він журналістам на брифінгу.
При цьому генерал зазначив, що навіть якщо б США залишили військових в Кабулі ще на 10 днів, то все одно не виконали б початковий план.
"Це складна ситуація", - підсумував він.
При цьому Маккензі запевнив, що і тепер, після завершення виведення сил США з Афганістану, у людей, які там будуть можливості виїхати за кордон.
Тим часом заколотники з руху "Талібан" влаштовують салюти з автоматичної зброї в Кабулі, відзначаючи таким чином виведення військ США з Афганістану, повідомляє CNN.
У місті чутні звуки автоматних черг, в небі видно сліди від трасуючих куль.