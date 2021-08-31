США не встигли евакуювати з Афганістану всіх бажаючих

Військові США не встигли евакуювати з Афганістану всіх цивільних осіб, яких планували, про це заявив глава Центрального командування ВС США Френк Маккензі, повідомляє "Интерфакс".

"Ми не встигли вивезти всіх, кого хотіли вивезти", - сказав він журналістам на брифінгу.

При цьому генерал зазначив, що навіть якщо б США залишили військових в Кабулі ще на 10 днів, то все одно не виконали б початковий план.

"Це складна ситуація" , - підсумував він.

При цьому Маккензі запевнив, що і тепер, після завершення виведення сил США з Афганістану, у людей, які там будуть можливості виїхати за кордон.

Тим часом заколотники з руху "Талібан" влаштовують салюти з автоматичної зброї в Кабулі, відзначаючи таким чином виведення військ США з Афганістану, повідомляє CNN.

У місті чутні звуки автоматних черг, в небі видно сліди від трасуючих куль.