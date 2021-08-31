В Індії через спалах "загадкової лихоманки" закривають школи

Влада індійського штату Уттар-Прадеш розпорядилася скасувати всі заняття в школах з 1-го по 8-й клас через спалах "загадкової лихоманки". Епіцентр спалаху захворювання відзначений в окрузі Фірозабад, повідомляє РБК-Україна.

В окрузі Фірозабад померли, за різними даними, від 40 до 50 осіб, більшість з них - не менше 32 - діти. Крім того, за даними видання, ще 12 людей померли в Матхурі і вісім в Маінпурі.

Симптоми лихоманки

Хвороба характеризується:

високою температурою,

раптовим падінням кількості тромбоцитів,

сильним зневодненням.

Головний міністр штату Йоги Адітьянатх заявив, що спеціальні бригади медиків направляються в місця, де відзначені спалахи захворювання. Зразки крові хворих відправлені на дослідження.

"Ми вивчимо цю хворобу, і будуть вжиті швидкі дії. Створені спеціальні групи. Владі запропоновано відправити машини швидкої допомоги, щоб якнайшвидше доставити пацієнтів до лікарень" , - сказав Адітьянатх.

У зв'язку зі спалахом хвороби скасували заняття в школах з 1-го по 8-й клас до 6 вересня.

Автор: Анастасія Рокитна