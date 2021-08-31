Україна експортувала рекордні обсяги цибулі

Україна в сезоні 2020/21 року різко наростила обсяги і розширила географію експорту цибулі ріпчастої. Всього на зовнішні ринки було поставлено понад 34,1 тис. тонн цибулі на суму $6,5 млн. Це був найбільший обсяг експорту за останні вісім сезонів, однак у сезоні 2012/13 років, тобто дев'ять років тому, Україна експортувала 54,3 тис. тонн цибулі, повідомляє EastFruit.

Як зазначив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак, вважати це великим успіхом не варто.

"Річ у тому, що весь попередній сезон ціна на цибулю в Україні залишалася на рекордно низькому рівні - близько 9 центів США за кг, при тому, що ціни в ЄС були значно вище. Україна залишалася країною з найнижчою ціною цибулі у світі весь сезон, а середня експортна ціна торік була найнижчою за останні чотири роки ", - пояснив експерт.

Певним позитивом можна назвати суттєве розширення географії експорту української цибулі в сезоні 2020/21. При цьому більше половини всієї цибулі було поставлено до країн Євросоюзу. Основні обсяги цибулі були експортовані в Румунію - понад 40% усіх поставок.

На поставки в держави Близького Сходу припало 18% експорту, і стільки ж продали в країни СНД. В Азію відправили 9% від усіх поставок, найважливішим імпортером цибулі з України був Бангладеш, який вперше закупив майже 2 тис. тонн українських овочів.

Також було здійснено перший системний експорт цибулі в країни Субсахарської Африки.