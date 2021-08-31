В МОЗ анонсували запуск паперової версії COVID-сертифікату

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ з'явиться вже восени, повідомляє РБК-Україна.

Глава Директорату із цифрової трансформації МОЗ Марія Карчевич пояснює, що документ стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

"Зараз є можливість генерувати сертифікат через застосунок "Дія", також найближчим часом з’явиться можливість через портал "Дія", а восени хочемо впровадити можливість отримати сертифікат через заклад охорони здоров’я у паперовій формі" , - розповіла виданню Карчевич.

Автор: Дмитро Левицький