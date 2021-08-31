Засудженому в РФ українцю зробили щеплення примусово

Незаконно засудженому в Росії громадянину України Геннадію Лімешко примусово зробили щеплення невизнаної ВООЗ вакциною. Про це заявила омбудсмен Людмила Денисова, повідомляє Кореспондент.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяні Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Геннадію Лімешко необхідної медичної допомоги. Після вакцинації стан здоров'я Геннадія Лімешка стрімко погіршився: почалася тахікардія і сильний головний біль", - написала Денисова.

Вона зазначила, що працівники виправної колонії "ФКУ ІК-6 УФСІН Росії по Ставропольському краю", де міститься Лімешко, зробили йому щеплення від COVID-19 проти його волі вакциною, не визнаною Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). За її словами, вони погрожували йому переміщенням в штрафний ізолятор і забороною спілкуватися з родичами, змусивши підписати згоду на щеплення.

За словами українського омбудсмена, адміністрація установи відмовила Лімешко в наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням ст.3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та ст.22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальним Радою ООН.

"Прошу Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново здійснити виїзд до ФКУ ІК-6 УФСІН Росії по Ставропольському краю і відвідати Геннадія Лімешка", - підкреслила Денисова.

Нагадаємо, в травні 2018 року підконтрольний Росії "Судакський міський суд "засудив" агента СБУ" Геннадія Лімешко до 8 років позбавлення волі. Його визнали винним у незаконному придбанні, зберіганні і носінні вибухових речовин. Він нібито намагався пошкодити лінію електропередач і планував "інші диверсії".

За даними ФСБ, Лемешко уродженець Харківської області, служив в ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки.

Тоді в СБУ назвали фейком затримання свого "агента" в Криму. Лімешко проходив військову службу в одному з підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України та був звільнений у зв'язку з систематичним порушенням дисципліни.