Через 25 років зими в Україні не буде – очільник Укргідрометцентру
Наслідки глобального потепління не оминуть Україну – вже за 20-25 років в наших широтах зими може й не бути, повідомляє Парламент.
Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.
За його словами, Україна серед тих держав, де доволі відчутно вплив глобального потепління – середньорічна температура збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія.
"Щороку в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується. Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде", – заявив Кульбіда.
Також він розповів, що цьогоріч в Україні буде найбільший врожай за всю історію, "починаючи від Київської Русі". Йдеться про врожай кукурудзи та озимих культур. Цьому сприяють сприятливі погодні умови під час посівної.
"Якщо говорити про загрози глобального потепління для аграрного сектору нашої держави, то вони, звісно, є, але сучасні технології дозволяють уникати негативних наслідків. Думаю, наші аграрії зважають на це, особливо великі агрохолдинги", – додав Кульбіда.