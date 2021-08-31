Через 25 років зими в Україні не буде – очільник Укргідрометцентру

Наслідки глобального потепління не оминуть Україну – вже за 20-25 років в наших широтах зими може й не бути, повідомляє Парламент.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

За його словами, Україна серед тих держав, де доволі відчутно вплив глобального потепління – середньорічна температура збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія.

"Щороку в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується. Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде" , – заявив Кульбіда.

Також він розповів, що цьогоріч в Україні буде найбільший врожай за всю історію, "починаючи від Київської Русі". Йдеться про врожай кукурудзи та озимих культур. Цьому сприяють сприятливі погодні умови під час посівної.