Оголена біля басейну: Сніжана Бабкіна приголомшила пікантним фото

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна, актриса Сніжана приголомшила шанувальників своєю відвертістю - вона опублікувала знімок, на якому постала повністю оголеною, повідомляє РБК-Украина.

Пікантне фото було викладено на Instagram- сторінці 36-річної артистки. На ньому Сніжана сидить на краю басейну спиною до камери. На її оголену спину красиво падає тінь від дерева, створюючи на ній ефектні візерунки. Відзначимо, що Бабкіна може похвалитися підтягнутою фігурою.

фото: instagram.com.snezhana babkina)

Раніше вона відверто розповіла в блозі про своє життя, починаючи з дитинства, про падіння і злети, а також про життя з чоловіком Сергієм. Торкнулася вона і теми його зрад, про які Бабкін сам розповів.

У публікації Сніжана подякувала своїм шанувальникам, які стежили за її історією та підтримували її.

"Я оголила перед ВАМИ своє життя з початку до моменту тут і зараз. Ох, дівчатка, хлопчики ... я довго сумнівалася, чи викладати мою історію сюди, в особистий блог. Але не пошкодувала. Це були дуже емоційні 3 дні! 3 дні Вашого і мого усвідомлення" , - поділилася актриса.

Автор: Марина Настевич