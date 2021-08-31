Одна область України не відповідає "зеленій" зоні

Станом на сьогодні, 31 серпня всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину. Однак в одній області епідеміологічні показники знаходяться не в межах норми, повідомляє РБК-Украина.

Так, вже тривалий час у Вінницькій області спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом.

За останніми даними, цей показник зріс до позначки у 73,8%, хоча напередодні становив 54,9-61,6%.

Водночас в Чернігівській області, де вчора було перевищення по показнику COVID-госпіталізацій, наразі динаміка стабілізувалася і складає 37,8%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Марія Кучерявець