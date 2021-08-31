Вітаміни, які покращують стан волосся

Ми підстригаємо, фарбуємо, випрямляємо локони, використовуємо фен, робимо укладки та завивки і плетемо косички. Але, на жаль, всі ці маніпуляції мають негативний вплив, в результаті якого ми нерідко спостерігаємо, як блиск і пружність змінюються тьмяністю і сухістю. Сучасні жінки часто страждають від такої проблеми як випадіння волосся, повідомляє Країна здоров'я.

Серед вітамінів, необхідних для доброго здоров'я волосся, важливі:

Вітамін А. Він допомагає підсилити ріст волосся коштом зміцнення функціоналу клітин організму, що містити клітинну структуру шкіри голови. Чим більше вітаміну А у вашому раціоні, тим вищий рівень природного зволоження волосся.

Вітамін B. Цей вітамін необхідний для гнучкості волосся, його сили й здоров'я в цілому. Вживайте по два яйця на день, щоб стабілізувати показники вітаміну в організмі.

Вітамін C. Наше тіло не виробляє цей вітамін самостійно, тому доводиться вдаватися до зовнішніх джерел. Варто звернути увагу на такі продукти, як цитрусові і овочі.

Вітамін D. Випадіння волосся - це розлад, який зазвичай виникає через дефіцит вітаміну D. Якщо в організмі достатній показник цього вітаміну, він сприяє росту волосся і його функціоналу. Найчастіше вживайте гриби або жирну рибу, не забувайте про сонячні ванни.

Вітамін Е. У цього вітаміну властивості антиоксиданту, що запобігає пошкодження структури шкіри голови і волосся. Багатими джерелами вітаміну Е є авокадо, горіхи, мигдаль і деякі інші продукти.