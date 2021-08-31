Старий житлофонд різко подорожчає восени

Протягом цього року вторинний ринок житлової нерухомості в Україні додасть приблизно 15-20% у вартості. Майже половина від цього зростання запланована якраз на осінній період, повідомляє UBR.

Найсильніше власники житла піднімуть прайси в великих містах (Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові). У більшості інших обласних центрів подорожчання житла на вторинному ринку не перевищить 15%.

"Якщо говорити про доларові ціни, то зростання вартості житла у великих містах не перевищить 7-10%. Тобто до кінця року, і переважно в осінній період, вартість житла може потенційно збільшитися ще на 7-10% в гривні, і до 3 % - в доларах", - зазначив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта.

Для зростання цін на вторинному ринку існує кілька причин, додає експерт, серед яких зростаюча інфляція, відсутність альтернативних вигідних способів збереження капіталу, недостатнє розуміння майбутньої економічної ситуації в країні.

Але разом з тим купівельна здатність не безмежна: зростання добробуту громадян є досить умовним, розвиток іпотеки, переважно за держпрограмами, лише на 1-2% збільшив число потенційних покупців житла.

Та й самі умови іпотеки під 7%, на тлі незрозумілої економічної ситуації, виглядають досить ризикованими.

Тому, зауважує президент АСНУ, в жовтні-листопаді на вторинному ринку можуть сформуватися "максимальні ціни", які будуть відповідати реальному попиту і фінансовим можливостям потенційних покупців.

"За підсумками року вартість житла на вторинному ринку Києва, в залежності від його якісних характеристик, може збільшитися до 15-20% у гривневому еквіваленті або до 9-9,5% в доларовому еквіваленті. Тобто за осінній період ціна на вторинному ринку Києва може збільшитися на 5-7% в гривні, і до 3% - в доларах", - озвучив свій прогноз гендиректор компанії "Увекон" Володимир Шалаєв.

Зростання житла на вторинному ринку буде менш відчутним, ніж на "первинці". Але всі інші процеси будуть аналогічні первинному ринку: попит формує ціну.

"При балансі попиту і пропозиції різких цінових стрибків виникнути не повинно. Та й купівельна спроможність наших громадян досить обмежена. Можна вважати, що для вторинного і первинного ринків настає етап максимальних, але при цьому економічно обґрунтованих цін", - додав Шалаєв.

Швидше за все, кажуть експерти, 2022 рік почнеться зі стагнації ринку, яка може тривати мінімум 3-4 місяці. Ціни будуть стабільні, а їх зростання або зниження можливі в межах 2-3%.