На Дніпропетровщині кущі конопель намагалися заховати на поле з соняшниками

У Криничанському районі Дніпропетровської області на соняшниковому полі знайшли майже 7 тисяч кущів конопель вартістю понад 13 млн гривень, повідомляє Деловая столица.

Під час операції "Мак" силовики провели аеророзвідку земельної ділянки площею 175 га між селами у Криничанському районі. Між соняшниками помітили оброблені та доглянуті коноплі.

Зразки рослин скерували на експертизу. За цінами чорного ринку їхня вартість може становити близько 13,5 млн грн.

Зразки рослин скерували на експертизу

Поліцейські вже встановили власника земельної ділянки. Після отримання результатів експертизи вирішуватиметься питання про відкриття справи за ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

"Нагадаємо, за чинним законодавством незаконний посів або вирощування конопель кількістю 50 і більше рослин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років" , — додають правоохоронці.