"Космічний" мінівен Hyundai приїде в Україну

В Україні у вересні стартують продажі футуристичного мінівена Hyundai Staria. Стали відомі вартість та комплектації новинки, повідомляє Обозреватель.

Мінівен виділяється на тлі конкурентів яскравим дизайном. Передня частина новинки привертає увагу горизонтальною лінією ДХВ на всю ширину машини та не менш оригінальними фарами, вбудованими у нижню частину решітки радіатора. Ще однією характерною особливістю моделі є велика площа скління.

Передня частина новинки привертає увагу горизонтальною лінією ДХВ та фарами, вбудованими у нижню частину решітки радіатора. Джерело: Hyundai

Hyundai Staria має досить великі розміри – 5253х1997х1990 мм. Колісна база досягає 3273 мм.

Hyundai Staria має досить великі розміри – 5253х1997х1990 мм. Джерело: Hyundai

У рух новинку призводить дизельний двигун об'ємом 2,2 л. Він розвиває потужність 177 к.с., а в парі з ним пропонується 6-ступінева "механіка" або 8-ступіневий "автомат". Також покупці можуть вибрати передній або повний привід. Staria буде доступна на українському ринку в чотирьох комплектаціях: Comfort, Business, Business+ та Top.

Цифрова панель приладів входить у базову комплектацію. Джерело: Hyundai

У початковій комплектації Comfort автомобіль оснащується 6-ступіневою МКП та переднім приводом. Решітка радіатора, ручки та молдинги дверей пофарбовані в колір кузова, а сталеві 17-дюймові диски прикрашають декоративні ковпаки.

Салон Starna може бути як 9-, так і 7-місним. Джерело: Hyundai

У списку базових опцій – галогенні фари, фронтальні подушки безпеки, ABS та ESC, системи допомоги при старті в гору та запобігання повторного зіткнення. Також автомобіль має кольорову шкалу приладів Super Vision діагоналлю 4,2 дюйма, мультимедіа з монохромним сенсорним дисплеєм діагоналлю 5 дюймів та Bluetooth, текстильну оббивку сидінь кондиціонер, електропривід та підігрів дзеркал. Щоб на стоянці ніхто не залишився забутий у салоні, автомобіль оснащений системою оповіщення про пасажирів ззаду. У багажнику знайшлося місце для повнорозмірного запасного колеса.

Вартість мінівена стартує з позначки 1062600 грн. На автомобіль поширюється гарантія – 5 років/100 000 км пробігу або 4 роки без обмеження пробігу.