Укравтодор закінчив ремонт доріг до Шацьких озер

У Волинській області дорожники відремонтували маршрути Т-03-02, Т-03-06 загальною протяжністю 48 км, що ведуть до основної туристичної родзинки краю – озера Світязь і Шацького національного природного парку, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як заявили в державному агентстві автомобільних доріг "Укравтодор", їх оновили в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике Будівництво".

Дорожники повністю відновили 26 км траси Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - / М-06 / від села Піща в село Положеве, а також дорогу Т-03-06 / Т-03-02 / - Шацьк - Волиця - Прип'ять - Любохини - / Т-03-08 / від селища Шацьк в село Любохини на всій протяжності - 22,5 км.

"На 48 кілометрах влаштували тришарове дорожнє покриття, що складається з міцної щебенево-піщаної основи і двох шарів з асфальтобетонної суміші. На нове дорожнє покриття підрядні підприємства надають п'ятирічний гарантійний термін", - коментує заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

Роботи тривали з березня. Як відзначають в "Укравтодорі", до ремонту ці автодороги було важко назвати дорогами державного значення - їх покриття було з щебеню та бруківки.

Крім відновлення самого покриття, фахівці також завдали розмітку, встановили нові дорожні знаки, бар'єрну огорожу, сигнальні стовпчики, облаштували посадочні майданчики, встановили нові і відремонтували існуючі автопавільйони. У межах населених пунктів проклали тротуари, а також облаштували узбіччя і їх зміцнення.

Паралельно роботи тривають ще майже на 10-кілометровій ділянці Положеве - Згорани дороги Т-03-02. Там приступили до влаштування вирівнюючого шару з асфальту. На ремонт наступного відрізка цієї автодороги від села Згорани до міста Любомль, протяжністю 9,5 км, проводять тендер.

На ділянці дороги Т-03-01 Залісся - / Т-03-02 / Пульмо - Гряда, протяжністю 5,6 км, поклали перший шар асфальту. Шлях пролягає уздовж північного боку перлини Шацьких озер - озера Світязь. Незабаром можна буде протестувати і ці відновлені ділянки маршрутів.