Пугачова розчулила мережу рідкісним фото з племінником Галкіна

У фан-акаунті Алли Пугачової з'явилося фото співачки на відпочинку разом з племінником Максима Галкіна, повідомляє Сегодня.

Фото: Фан-сторінка Алли Пугачової

Алла Пугачова насолоджується спільним часом з родиною. Вчора співачка разом з дочкою Христиною Орбакайте і дітьми вирушили на риболовлю.

Дочка Пугачової у себе в InstaStories поділилася фото з відпочинку. Орбакайте показала Михайла Земцова з їх спільної дочкою Клавдією.

Фото: Фан-сторінка Алли Пугачової

Потім в Мережі на фан-сторінці Пугачової з'явився знімок артистки на відпочинку. На задньому фоні стояв семирічний Гаррі з вудкою в руках, а Алла Борисівна позувала з хлопчиком.