У Чернігові школи закликали утриматися від проведення лінійок 1 вересня

Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав утриматися від проведення лінійок в школах 1 вересня. Він переконаний, що це погіршить епідеміологічну ситуацію в місті, навіть якщо лінійки будуть проходити на вулиці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер озвучив таку заяву в ході ранкової наради в міськраді.

Він повідомив, що був наказ про рекомендації не проводити лінійки. Єдина група дітей, для яких є можливість проведення дзвінка, це першокласники.

"Той придурок, який вважає, що зібрати на вулиці людей - це безпечно, то це просто неосвічена людина", - сказав Атрошенко.

Крім того, він допустив можливість скасування всіх святкових заходів до Дня міста в Чернігові. Чи будуть проводити масові заходи, стане відомо 15-17 вересня.

