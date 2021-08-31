Зеленський зупинився в Вашингтоні в п'ятизірковому готелі Hay-Adams

Президент України Володимир Зеленський почав робочий візит до Сполучених Штатів. Напередодні вони з дружиною прибули до Вашингтона. На сьогодні у нього призначено вісім зустрічей, повідомляє ТСН.

Президент і вся українська делегація зупинилися в п'ятизірковому готелі Hay-Adams. Він розташований буквально через дорогу від Білого дому. Ввечері можна зустріти мало не весь український уряд і Офіс президента.

Вчора, 30 серпня, по суті, був єдиний вільний вечір, коли вони могли відпочити. Вже сьогодні з 9.30 за місцевим часом їх очікує насичена робоча програма.

"Охорона вивантажує речі. В готель заселяється голова НАК" Нафтогаз "Юрій Вітренко. З парку повертається міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Міністр оборони Андрій Таран йде на прогулянку вечірнім Вашингтоном. Останніми з готелю виходять президент з дружиною і сідають в чорний Suburban" , - йдеться в сюжеті ТСН.

Президент відповів на кілька запитань журналістів. За його словами, вони зібралися з дружиною і командою на вечерю.