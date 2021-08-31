Біля ВР вшанували пам'ять загиблих бійців Національної гвардії

Біля будівлі Верховної Ради України вшанували пам'ять бійців Національної гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року.

Про це повідомив Telegram-канал Політика Країни.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року націоналісти під час мітингу проти поправок до Конституції про особливий статус Донбасу кинули в силовиків гранату. В результаті загинули 4 нацгвардійці, більше 130 отримали поранення.

На заході присутні Дмитро Разумков, Денис Монастирський, Микола Балан та сім'ї загиблих.