Три вправи для красивої спини: відео тренування

Три вправи для красивої спини: відео тренування

Слабка спина провокує появу сутулості, робить ходу некрасивою, а руху млявими. Гадаємо, цих причин уже достатньо, аби почати пропрацьовувати м'язи спини для їхнього зміцнення. Дивіться вправи на відео та повторяйте за тренером, повідомляє 24 Канал.

Так, фітнес-тренер Кирило Торос показав наочно, як зміцнити спину і зробити її красивою. Для цього потрібно виконувати комплекс вправ з гумовою петлею. Лише одна петля допоможе вам якісно опрацювати найширші м'язи спини.

Тренування для красивої спини

  • Тяга петлі, лежачи на боку: по 12 повторень на кожну руку;
  • Тяга у положенні "човник": 12 повторень;
  • Тяга у нахилі: 12 повторень.

Як виконувати тренування

  • Вправи робіть одну за одною;
  • Кількість підходів на одну вправу – 3;
  • Кількість повторень за один підхід – 12;
  • Відпочинок між підходами – 60 секунд;

Важливо! Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього.

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A post shared by Фитнес•Тренировки•Спорт (@kirill.toros)

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