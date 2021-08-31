Три вправи для красивої спини: відео тренування

Слабка спина провокує появу сутулості, робить ходу некрасивою, а руху млявими. Гадаємо, цих причин уже достатньо, аби почати пропрацьовувати м'язи спини для їхнього зміцнення. Дивіться вправи на відео та повторяйте за тренером, повідомляє 24 Канал.

Так, фітнес-тренер Кирило Торос показав наочно, як зміцнити спину і зробити її красивою. Для цього потрібно виконувати комплекс вправ з гумовою петлею. Лише одна петля допоможе вам якісно опрацювати найширші м'язи спини.

Тренування для красивої спини

Тяга петлі, лежачи на боку: по 12 повторень на кожну руку;

Тяга у положенні "човник": 12 повторень;

Тяга у нахилі: 12 повторень.

Як виконувати тренування

Вправи робіть одну за одною;

Кількість підходів на одну вправу – 3;

Кількість повторень за один підхід – 12;

Відпочинок між підходами – 60 секунд;

Важливо! Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього.