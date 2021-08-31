Три вправи для красивої спини: відео тренування
Слабка спина провокує появу сутулості, робить ходу некрасивою, а руху млявими. Гадаємо, цих причин уже достатньо, аби почати пропрацьовувати м'язи спини для їхнього зміцнення. Дивіться вправи на відео та повторяйте за тренером, повідомляє 24 Канал.
Так, фітнес-тренер Кирило Торос показав наочно, як зміцнити спину і зробити її красивою. Для цього потрібно виконувати комплекс вправ з гумовою петлею. Лише одна петля допоможе вам якісно опрацювати найширші м'язи спини.
Тренування для красивої спини
- Тяга петлі, лежачи на боку: по 12 повторень на кожну руку;
- Тяга у положенні "човник": 12 повторень;
- Тяга у нахилі: 12 повторень.
Як виконувати тренування
- Вправи робіть одну за одною;
- Кількість підходів на одну вправу – 3;
- Кількість повторень за один підхід – 12;
- Відпочинок між підходами – 60 секунд;
Важливо! Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього.