Катя Осадча показала чуттєве фото з новонародженим сином

Відома українська ведуча Катерина Осадча поділилася з шанувальниками зворушливим знімком, на якому засвітилася з новонародженим сином. Знаменитість зробила селфі з малюком, тримаючи його на руках, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото зірка опублікувала на сторінці в Instagram-stories. У кадрі телеведуча з'явилася без косметики. На знімку Осадча позувала в домашньому одязі в картатий принт, а також на її обличчі не було макіяжу. Крім того, знаменитість зробила акуратну зачіску у вигляді гульки.

До того ж ведуча тримала на руках новонародженого сина, який був одягнений у білий чепчик і сорочечку.

Осадча з новонародженим сином. Джерело: Скриншот