Зеленський розповів про очікування від візиту в США

Президент України Володимир Зеленський, невдовзі після прибуття до Вашингтона, розповів про очікування від візиту в США, повідомляє ТСН.

Він дав коментар українським журналістам біля готелю Hay-Adams, де оселилася делегація з України.

У вівторок у президента заплановано вісім зустрічей. Перша - в Міністерстві енергетики, далі - в оборонному відомстві.

"В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей.

Буде великий диспут щодо "Північного потоку". Повинна бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинна бути тому, що диявол - в деталях. Треба почекати трішечки" , - каже глава держави.

У дружини президента Олени Зеленської в США окрема програма.

"Відкриватися будуть важливі аудіогіди для нашої державної мови. Український дім ми відкриємо нарешті у Вашингтоні. В the Capital of the USA буде наш український дім - дуже крутий" , - розповів президент.

Дипломати називають підготовку до візиту дуже напруженою - США сьогодні завершують виведення військ і евакуацію цивільних з Кабула, а тому програму доводилося неодноразово змінювати.