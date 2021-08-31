Зеленський розповів про очікування від візиту в США
Президент України Володимир Зеленський, невдовзі після прибуття до Вашингтона, розповів про очікування від візиту в США, повідомляє ТСН.
Він дав коментар українським журналістам біля готелю Hay-Adams, де оселилася делегація з України.
У вівторок у президента заплановано вісім зустрічей. Перша - в Міністерстві енергетики, далі - в оборонному відомстві.
"В цілому три оборонні угоди повинні бути. Також важливі речі щодо економічних домовленостей.
Буде великий диспут щодо "Північного потоку". Повинна бути енергетична угода і домовленості. Я кажу: повинна бути тому, що диявол - в деталях. Треба почекати трішечки", - каже глава держави.
У дружини президента Олени Зеленської в США окрема програма.
"Відкриватися будуть важливі аудіогіди для нашої державної мови. Український дім ми відкриємо нарешті у Вашингтоні. В the Capital of the USA буде наш український дім - дуже крутий", - розповів президент.
Дипломати називають підготовку до візиту дуже напруженою - США сьогодні завершують виведення військ і евакуацію цивільних з Кабула, а тому програму доводилося неодноразово змінювати.
"Я вважаю, що це дуже знаково. Попри всі проблеми, попри дуже навантажений графік, відносини з Україною є пріоритетними. Візит відбувається за планом. Пожежа іде за планом - знаєте, є така приказка", - наголосив очільник МЗС Дмитро Кулеба.