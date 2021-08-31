Провідні економіки світу не змогли відновитися від коронавірусу

Провідні економіки світу, що входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), як і раніше не змогли в повній мірі відновитися від наслідків пандемії коронавірусу. Їх ключові показники поступаються рівню 2019 року, повідомляє "Коммерсант".

Сукупний ВВП країн-членів ОЕСР у другому кварталі 2021 року зріс на 1,6 відсотка в порівнянні з першим кварталом (після зростання в першому кварталі на 0,6 відсотка). В абсолютних величинах показник залишається на 0,7 відсотка нижче допандемійного рівня.

При порівнянні даних окремих країн найбільший розрив з рівнем 2019 року зафіксовано у Великобританії - мінус 4,4 відсотка. Далі йдуть Італія (мінус 3,8 відсотка), Франція і Німеччина (по мінус 3,3 відсотка).

Виняток із загальної тенденції становлять США, економіка яких у другому кварталі 2021 року зросла на 0,8 відсотка в порівнянні з четвертим кварталом 2019 року.

При цьому в Великобританії також відзначений найбільший приріст ВВП квартал до кварталу - 4,8 відсотка в квітні-червні проти 1,6 відсотка у січні-березні. Далі йдуть Італія (2,7 відсотка проти 0,2), США і Німеччина (у обох 1,6 відсотка проти 1,5 і 2 відсотків відповідно).