Міжнародні резерви України досягли максимуму за 9 років

Міжнародні резерви Національного банку збільшилися минулого тижня до 31,5 млрд доларів. Це сума з урахуванням отриманих від Міжнародного валютного фонду коштів за результатами розподілу СПЗ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє голова Ради НБУ Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, "це дозволило досягти 100% відповідності міжнародних резервів НБУ мінімально необхідному рівню за композитним критерієм МВФ".

Таким чином, розмір резервів досяг максимуму за дев'ять років. Більший розмір був на 1 травня 2012 року - 31,661 млрд доларів.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.

Розмір міжнародних резервів України протягом липня 2021 року зріс на 593 млн доларів (на 2,1%). На 1 серпня розмір резервів склав 28,951 млрд доларів.

Автор: Олександр Білоус