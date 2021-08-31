Литва "напоготові" та стежить за російсько-білоруськими навчаннями

Литовська Республіка ретельно стежить за ситуацією навколо стратегічних навчань збройних сил Білорусі та РФ "Захід-2021", повідомляє Укрінформ.

Про це заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

"Наші служби - і військові, і наша розвідка - звичайно, разом з партнерами ретельно стежать за ситуацією, і дійсно, ми напоготові" , - сказав він.

Дипломат додав, що попередні навчання Росії та Білорусі засвідчили необхідність бути готовими до цього.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року на території Білорусі пройдуть масштабні спільні з Росією військові навчання "Захід-2021".