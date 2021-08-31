Електроенергія в Україні за місяць подорожчала на 50%

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РДН), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, з 1 по 31 серпня зросла на 52,5% - до 1958,6 грн за МВт-год, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".

Таким чином, за місяць вартість електрики в об'єднаній енергосистемі країни зросла більш ніж на 50% як у піковий час, так і під час низького навантаження на електромережі.

Водночас на внутрішньодобовому ринку в торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію за місяць зросла на 71%, до 2994 грн за МВт-год.

Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.

Ціна електричної енергії в торговій зоні "Бурштинський острів", що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, за місяць незначно зросла - менш ніж на 1% - і склала 1655,6 грн за МВт-год.

При цьому на внутрішньодобовому ринку ціна електрики протягом серпня зросла на 22%.

Ринок електроенергії в Україні: що необхідно знати

1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.

Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

2 серпня 2021 року на ринку "на добу вперед" у торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" ціна на електроенергію досягла нового максимуму за час роботи нового ринку електричної енергії - 2578,5 грн за МВт-год.

Зростання цін на оптовому ринку електричної енергії найбільше відбивається на промислових підприємствах, що робить їх продукцію на міжнародній арені неконкурентоспроможною.

Підвищення вартості електрики зрештою змушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

Ціна електрики для населення залишиться незмінною на рівні 1,68 грн за кВт-год, але зростання електротарифів для промисловості спровокує зростання цін на товари та послуги.