Дві компанії оголосили про третю фазу випробувань вакцини від COVID-19
Британська фармацевтична компанія GlaxoSmithKline (GSK) і Південнокорейська SK Bioscience почали третій етап випробувань комбінованої вакцини GBP510 проти коронавірусу, повідомляє РБК-Україна.
Відзначається, що компанія GSK підтвердила "позитивні" проміжні результати першого і другого етапу випробувань вакцини.
"Хоча багато країн досягли значних успіхів у вакцинації, залишається потреба в доступних і недорогих вакцинах від COVID-19, щоб забезпечити рівний доступ і захистити людей у всьому світі", - заявив головний спеціаліст з глобального охорони здоров'я GSK.
На третьому етапі випробувань буде порівнюватися безпека та ефективність вакцини GSK GBP510 в порівнянні з AstraZeneca. У дослідженні візьмуть участь близько 4000 людей з усього світу.
Результати третьої фази дослідження очікуються в першій половині 2022 року, після чого, за умови позитивних результатів і схвалення регуляторних органів, вакцина, як очікується, буде поставлятися через програму COVAX.
Автор: Тіберій Юрик