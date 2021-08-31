Дві компанії оголосили про третю фазу випробувань вакцини від COVID-19

Британська фармацевтична компанія GlaxoSmithKline (GSK) і Південнокорейська SK Bioscience почали третій етап випробувань комбінованої вакцини GBP510 проти коронавірусу, повідомляє РБК-Україна.

Відзначається, що компанія GSK підтвердила "позитивні" проміжні результати першого і другого етапу випробувань вакцини.

"Хоча багато країн досягли значних успіхів у вакцинації, залишається потреба в доступних і недорогих вакцинах від COVID-19, щоб забезпечити рівний доступ і захистити людей у всьому світі" , - заявив головний спеціаліст з глобального охорони здоров'я GSK.

На третьому етапі випробувань буде порівнюватися безпека та ефективність вакцини GSK GBP510 в порівнянні з AstraZeneca. У дослідженні візьмуть участь близько 4000 людей з усього світу.

Результати третьої фази дослідження очікуються в першій половині 2022 року, після чого, за умови позитивних результатів і схвалення регуляторних органів, вакцина, як очікується, буде поставлятися через програму COVAX.

Автор: Тіберій Юрик