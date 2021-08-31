Разумков заявив, що поки немає інформації про те, чи відбудеться засідання РНБО

Інформації про те, чи відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в п'ятницю, 3 вересня, поки немає, як і передбачуваного порядку денного, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз, на ранок (вівторка), інформації про п'ятничне засідання РНБО немає, так само як і порядку денного цього засідання. Користуючись нагодою: якщо воно буде в п'ятницю, хотілося б побачити перелік питань, тому що важливо розуміти, за якими питаннями ти приймаєш те чи інше рішення", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок.