Монастирський прокоментував ДТП за участю "слуги народу"
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував скандальне ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна.
Спочатку міністр не хотів спілкуватися з журналістами, але пізніше все ж дав короткий коментар каналу Андрія Павловського.
"Коли поліція з'ясує, хто саме перебував за кермом, справу, ймовірно, буде передано в Держбюро розслідувань", - заявив Монастирський.
Він також уточнив, що подальші коментарі у цій справі буде давати Нацполіція.
Після цього глава МВС пішов від питання про призначення своїм радником Антона Геращенка.