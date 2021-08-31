Монастирський прокоментував ДТП за участю "слуги народу"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував скандальне ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Спочатку міністр не хотів спілкуватися з журналістами, але пізніше все ж дав короткий коментар каналу Андрія Павловського.

"Коли поліція з'ясує, хто саме перебував за кермом, справу, ймовірно, буде передано в Держбюро розслідувань" , - заявив Монастирський.

Він також уточнив, що подальші коментарі у цій справі буде давати Нацполіція.

Після цього глава МВС пішов від питання про призначення своїм радником Антона Геращенка.