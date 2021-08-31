Школам виділять більше 100 млрд грн: на що підуть гроші

У державному бюджеті на 2021 рік передбачено понад 100 млрд грн на організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, повідомляє UBR.

За даними Міністерства фінансів, на зарплату 480 тис. вчителів піде 99,6 млрд грн. Також 400 млн грн передбачено на підвищення кваліфікації близько 23 тис. вчителів.

Решта коштів піде на оновлення матеріально-технічної бази шкіл:

1 млрд грн - на закупівлю ноутбуків для проведення вчителями дистанційних занять (близько 60 тис. ноутбуків);

1 млрд грн - на меблі і засоби навчання для "Нової української школи" (обладнання майже для 86 тис. класів початкової школи і 258 класів установ загальної середньої освіти);

1 млрд грн - на інклюзивну освіту і ремонт понад 500 шкіл;

500 млн грн для освіти 30 тис. дітей з особливими потребами.

На сьогодні в місцевих бюджетах на умовах співфінансування вищезгаданих програм передбачено ще понад 260 млн грн.

"Окремо слід зазначити, що на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.08.2021 залишок коштів освітньої субвенції становить 7,7 млрд грн, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 300 млн грн", - уточнює Мінфін.

Залишки грошей місцева влада може витратити на поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти.