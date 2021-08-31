МОЗ перенесло дату переходу на електронні лікарняні
Повний перехід на електронні лікарняні з першого вересня не відбудеться. Не всі лікарі опанували систему. У МОЗ підготували наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних. Орієнтовно це відбудеться 1-го жовтня, повідомляє Суспільне.
Як розповів виданню прессекретар Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ, з трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували трохи більше двох тисяч. Причини у МОЗ пообіцяли прокоментувати згодом.
"Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні — ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу — зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", — сказав Борщ.