МОЗ перенесло дату переходу на електронні лікарняні

Повний перехід на електронні лікарняні з першого вересня не відбудеться. Не всі лікарі опанували систему. У МОЗ підготували наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних. Орієнтовно це відбудеться 1-го жовтня, повідомляє Суспільне.

Як розповів виданню прессекретар Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ, з трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували трохи більше двох тисяч. Причини у МОЗ пообіцяли прокоментувати згодом.