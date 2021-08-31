Солі в сечовому міхурі можуть утворитися і в молодому, і в літньому віці. Однак не завжди таке захворювання супроводжується клінічними симптомами, що дуже часто ускладнює його діагностування та подальше лікування, повідомляє Новости Ю.

У зв’язку з цим більшість лікарів рекомендують пацієнтам один або два рази на рік проходити повне обстеження організму, в ході якого і може виявитися ця патологія.

Пісок в сечовому міхурі: симптоми на початкових стадіях захворювання

Як говорилося вище, така хвороба може спочатку протікати без будь-яких больових відчуттів. Найчастіше це пов’язують з тим, що камені в сечовому міхурі занадто малі для того, щоб зсередини подразнювати слизову органу. Проте з часом і за сприятливих умов такої конкремент значно збільшується в розмірах і відразу ж блокує відтік урини. Саме в цьому випадку людина починає відчувати відповідні болю.

Існує кілька больових симптомів, які виникають на тлі утворення каменів в сечовому міхурі. Серед них найпоширенішими є наступні:

Постійний ниючий біль в подпупочной області живота (трохи вище лобкової кістки).

У чоловіків можуть виникнути неприємні відчуття або турбує біль у статевому члені.

Хворобливий стан під час кожного сечовипускання.

Часті походи в туалет (сечовипускання), особливо в нічний час.

Утруднене або переривчасте сечовипускання. Виникає через те, що при відтоку урини з сечового міхура в канал періодично потрапляє камінь, тим самим, блокуючи його.

Присутність крові в сечі або, як називають це в медичній практиці, гематурія. Чаші всього з’являється в кінці сечовипускання.

Під час такого захворювання у людини може значно змінюватися колір сечі (до темно-коричневого).

Пісок в сечовому міхурі: симптоми хвороби

Варто особливо відзначити, що при цьому захворюванні у жінок можуть запалюватися придатки або виникати інші вагінальні запалення. Крім того, під час загострення (при пересуванні каменів по сечоводу) людина дуже часто відчуває біль і в таких місцях, як боки, поперековий відділ і лобок.

Що робити при виявленні каменів?

Виявлений пісок в сечовому міхурі, симптоми якого описані вище, вимагає негайного виведення (при малих розмірах). В іншому випадку камені будуть набирати все більші обсяги, що врешті-решт призведе до непоправних наслідків. Для цього необхідно терміново обстежитися у медичному закладі.

Пісок в сечовому міхурі: лікування

Як правило, при такому захворюванні уролог рекомендує хворому здати ряд аналізів, включаючи дослідження сечовивідної системи. Після цього лікар зобов’язаний призначити щадну дієту, сечогінні препарати, трави та інші медичні засоби, здатні зруйнувати камені і вивести їх з організму. Тільки таке комплексне лікування дозволить вам знову радіти життю без гострих і ниючих болів в нижній частині живота.