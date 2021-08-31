Ринок землі: українці продали більше 24 тис. гектарів

З початку запуску ринку землі укладено 11 017 угод на земельні ділянки загальною площею 24 083 га.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики﻿.

Найбільше землі продали в Полтавській області - 2 678,2 га (1100 угод). Далі за площею проданих земель опинилась Харківська область - 2 666,6 га (703 угоди). Трійку лідерів закриває Кіровоградська область, де продали 2 158,6 га сільськогосподарських земель (577 угод).

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4822 нотаріуси. Всього заяв – 5412, із них погоджено 4777, в черзі на розгляд – 9, відмову отримали 626, зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, 1 липня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.