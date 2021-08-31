Разумков прокоментував напад на Порошенка

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що особи, які вчинили напад на п'ятого президента України Петра Порошенка 24 серпня, мають понести максимально можливу відповідальність за свої дії в рамках чинного законодавства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"По-перше, будь-які прояви такої поведінки я вважаю ганебним. Якщо ми говоримо про День незалежності, 30-річчя країни, то потрібно об'єднуватися, шукати ті точки, які будуть нас робити єдиним сильним фронтом на захист нашої територіальної цілісності і незалежності в тому числі.

Тому вважаю ці дії неприпустимими, які відбулися, правоохоронці ними займаються. Тут не повинно бути поділу на владу чи опозицію - є підходи, які діють в рамках закону, а закон - один для всіх. І тих, хто хоче порушити закон, потрібно притягати до відповідальності, щоб вона була максимально жорсткою" , - заявив Разумков на брифінгу у вівторок.

Він також підкреслив, що, крім хуліганської складової, такі дії дають інформаційні приводи, які можуть використовуватися проти України, "чого точно не варто робити в сьогоднішніх умовах".

Як повідомлялося, 24 серпня в центрі Києва невідомий облив зеленкою експрезидента і нардепа Петра Порошенка. Правоохоронці затримали порушника - ним виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження.

За даним фактом слідчий Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Адвокати Порошенко переконані, що виконавця нападу на їхнього підзахисного ховають, що вказує на політичне замовлення.