Квартальна виручка Zoom уперше в історії перевищила 1 мільярд доларів

Квартальна виручка Zoom Video Communications Inc. уперше в історії компанії перевищила 1 мільярд доларів (1,02 млрд дол.) при цьому попит на послуги відеозв'язку демонструє ознаки ослаблення в міру зняття коронавірусних обмежень, повідомляє Экономическая правда.

За інформацією The Wall Street Journal, зростання доходу виявилося вищим, ніж очікували на Уолл-стріт, але це нижче темпів, які компанія демонструвала в минулому році, коли її доходи збільшилися в понад 4 рази.

При цьому, прибуток Zoom у 2 кварталі зріс приблизно до 317 млн дол. (186 млн дол. роком раніше). Виручка досягла 1,02 млрд дол. (663,5 млн дол. роком раніше).

Тепер у компанії очікують, що річна виручка досягне 4,01-4,02 млрд дол. (попередній прогноз - 3,98-3,99 млрд дол.) і 4,75-4,79 дол. прибутку в перерахунку на акцію (попередній діапазон - 4,56-4,61 дол. на акцію).

Zoom також повідомив, що за підсумками кварталу що у нього близько 504 900 користувачів (раніше їх було 497 000).