Аферисти придумали нову схему шахрайства з банківськими картками

Шахраї придумали новий спосіб фінансових маніпуляцій – пропонують українцям здати в оренду банківську карту. Такі пропозиції можна знайти в інтернеті, повідомляє Сегодня.

Подібні оголошення свідчать: мовляв, працювати не треба – гроші просто будуть зараховувати на картку. Однак цей безкоштовний сир теж у мишоловці.

Більше тисячі гривень в годину

Такі аферисти пропонують шалені гроші в обмін на банківську карту українця. Експерти попереджають: це обман і дуже небезпечний.

"Людина відкриває рахунок, дає картку, дає пін-код. Людина не знає, що буде відбуватися: їй здається, що вона не зробила нічого поганого. При всьому цьому злочинці через її рахунок переводять у готівку. Походження цих грошей дуже сумнівно" , – каже експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.

Від імені власника карти можуть проводити такі операції:

ухилення від податків;

відмивання грошей;

легалізація великих сум готівки.

Одна з постраждалих – Катерина. Дівчина кілька тижнів здавала свої карти в оренду. Але врешті-решт відчула, що щось не так.

"Отримувала один відсоток від суми всіх знятих грошей. І щоб отримувати більше, я вирішила відкрити ще карти в інших банках. Нещодавно я вирішила все це припинити тому, що мені стали надходити дивні дзвінки з банку: мовляв, чому мені на карту кожен день приходять гроші " , – каже дівчина.

За словами експерта з безпеки і колишнього поліцейського Руслана Болгова, така безпечність може навіть довести до в'язниці. Правоохоронними органами така діяльність може бути розцінена як пособництво шахраям.

"Якщо на ваших картках, які ви продали, будуть проводитися фінансові махінації, вас можуть притягнути за статтею. Тому якщо вам пропонують здати в оренду свою картку, пам'ятайте, що ви стаєте автоматично посібником шахраїв" , – попереджає Болгов.

Більш того, замість прибутку від такої афери шахраї можуть оформити на власника карти кредит.