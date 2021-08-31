Користувачів Windows підготують до оновлення

Microsoft почне повідомляти користувачів Windows 10 про готовність їх комп'ютерів до нової версії ОС. Про це повідомляє видання Windows Latest, повідомляє Лента.Ру.

В рамках сесії питань і відповідей представники американської корпорації розповіли, що з оновленням Windows 10 отримає нову функцію. Комп'ютери користувачів будуть автоматично перевірятися на сумісність з Windows 11, реліз якої запланований на кінець року. На думку компанії, це допоможе відповісти на питання власників ліцензійних копій Windows про те, чи підходять їх ПК для оновлення до наступної версії ОС.

За словами програмістів компанії, відповідна плашка з'явиться в "Центрі оновлення Windows". Якщо девайс Користувача буде готовий для апдейту, то на екрані з'явиться повідомлення: «відмінні новини — ваш комп'ютер відповідає мінімальним системним вимогам для Windows 11. Конкретні терміни, коли оновлення буде запропоновано, можуть варіюватися".

Журналісти відзначили, що нова функція є корисною, так як багато користувачів ПК не знають, чи можна їм оновлюватися і коли і як це зробити.

Раніше представники Microsoft заявили, що власники старих ПК зможуть встановити на свої пристрої Windows 11, проте вони ризикують залишитися без оновлень системи. Застарілі комп'ютери, які не відповідають вимогам, залишаться в «непідтримуваному стані».