В Афганістан прибув один з ватажків Аль-Каїди

На тлі виведення американських військ до Афганістану прибув один з ватажків терористичної організації Аль-Каїда Амін аль Хак, повідомляє Новое время.

Колишній радник Усами бен Ладена, ліквідованого спецназом США в 2011 році в пакистанському Абботтабад, був помічений в своєму рідному місті в провінції Нангархар.

Судячи з оприлюдненим відео, місцеві жителі зустріли терориста вельми привітно.

Former Osama bin Laden security aide & AQ arms supplier / facilitator Amin-ul-Haq returns to his hometown after 2 decades on the run, 2 weeks after the Taliban takeover.



Do not be surprised if al-Qaeda appoints an Afghan as its next leader after Zawahiri. pic.twitter.com/cYUcwBVIl6 - Hassan I. Hassan (@hxhassan) August 30, 2021

Амін аль Хак відповідав за постачання озброєнь для Аль-Каїди, а після падіння режиму талібів втік разом з бен Ладеном і керував його охороною в печерному місті моджахедів Тора-Бора, де вони ховалися від сил коаліції на чолі з США.

У 2008 році його затримали спецслужби Пакистану, проте в 2011 році терориста звільнили.