В Афганістан прибув один з ватажків Аль-Каїди
На тлі виведення американських військ до Афганістану прибув один з ватажків терористичної організації Аль-Каїда Амін аль Хак, повідомляє Новое время.
Колишній радник Усами бен Ладена, ліквідованого спецназом США в 2011 році в пакистанському Абботтабад, був помічений в своєму рідному місті в провінції Нангархар.
Судячи з оприлюдненим відео, місцеві жителі зустріли терориста вельми привітно.
Амін аль Хак відповідав за постачання озброєнь для Аль-Каїди, а після падіння режиму талібів втік разом з бен Ладеном і керував його охороною в печерному місті моджахедів Тора-Бора, де вони ховалися від сил коаліції на чолі з США.
У 2008 році його затримали спецслужби Пакистану, проте в 2011 році терориста звільнили.