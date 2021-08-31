Четверо чиновників ЗС РФ притягнуто до відповідальності за Іловайськ

У справі про Іловайську трагедію притягнуто до кримінальної відповідальності четверо чиновників Збройних сил РФ, повідомляє Дім.

Про це заявив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Рудь.

Рудь повідомив, що розслідування Іловайської трагедії здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за двома напрямами.

"Перший напрям — організація керівництвом Збройних сил Російської Федерації віроломного вбивства українських військовослужбовців у районі міста Іловайська у серпні 2014 року. І другий напрям — це, можливо, недбале ставлення військовослужбовців Збройних сил України, які здійснювали керівництво Антитерористичної операції, що призвело до тяжких наслідків у вигляді загибелі та поранення військовослужбовців" , — уточнив Рудь.

За першим напрямом притягнуті до кримінальної відповідальності четверо чиновників Збройних сил Російської Федерації, сказав очільник департаменту.

Це четверо генерал-полковників російських військ керівного складу:

перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал-полковник Богдановський;

заступник начальника Генерального штабу зараз, на той час він був начальником Головного оперативного управління — заступником начальника Генерального штабу, генерал-полковник Картаполов;

начальник Центрального командного пункту Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, генерал-полковник Мізинцев;

начальник Головного штабу — перший заступник командувача сухопутних військ Збройних сил Російської Федерацїі, генерал-полковник Істраков.

За словами очільника департаменту, це неповний список.