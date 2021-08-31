Кіберспортивний клуб NAVI збере команду з Halo Infinite

Український кіберспортивний клуб Natus Vincere набирає команду з нової дисципліни – гри Halo Infinite. Таким чином NAVI стануть одними зі стартових партнерів Halo Infinite esports, повідомляє УНИАН.

Новий склад представлять до кінця 2021 року. Команда виступатиме на всіх великих турнірах в дисципліні, включаючи Halo Championship Series, повідомили Natus Vincere на своєму сайті.

Також одночасно з релізом шутера, 8 грудня, у внутрішньоігровому магазині Halo Infinite з'явиться чорно-жовтий скін NAVI.

Геймплейний трейлер мультиплеєра Halo Infinite

Детальніше про Halo Infinite

Halo infinite – це нова частина знаменитого шутера від першої особи, який є візитною карткою консолей Xbox.

В Infinite повернеться головний герой серії, суперсолдат Майстер Чіф.

Крім сюжетної кампанії в шутері буде мультиплеєр, а також режим гри з розділеним екраном на одній консолі.

Розробники обіцяють, що шутер працюватиме в 4K при 60 кадрах на секунду на Xbox Series X.

Нагадаємо, спочатку реліз Halo Infinite мав відбутися одночасно з виходом Xbox Series X/S – 12 листопада 2020 року. Однак розробники не встигли завершити гру до старту продажів консолей нового покоління, і її вихід перенесли на грудень 2021-го.