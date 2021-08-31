У Львові школи можуть перейти на дистанційне навчання

Очільниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик заявила, що школи у місті можуть перейти на дистанційне навчання. Причин для такого рішення може бути дві, повідомляє РБК-Украина.

"З 1 вересня школи Львова починають працювати наживо, оскільки ми зараз перебуваємо у зеленій карантинній зоні...але у деяких школах передбачено змішану форму навчання, і учні старших класів будуть один чи кілька днів вчитись дистанційно...", - розповіла чиновниця.

За її словами, повністю на дистанційне навчання класи/школи будуть переведені у випадку, коли 50% учнів будуть перебувати на самоізоляції.

Або у випадку, якщо місто вийде із "зеленої" зони карантину.

Крім того, в школах міста мають бути дотримані всі протиепідемічні правила безпеки, які діяли минулого року.

Мова йде про різний час початку уроків, відкриття усіх входів до шкіл, масковий режим на перервах тощо.

Між тим, головна освітянка міста зазначила, що у школах Львова й надалі не будуть проводити "лінійок", а перший навчальний день "проводитимуть максимально цікаво для школярів".

Марія Кучерявець