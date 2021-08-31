Акції Apple виросли до історичного максимуму

Акції Apple в ході торгів на біржі NASDAQ в понеділок, 30 серпня, зросли до історичного максимуму, завершивши день на позначці 153,12 долара за акцію. В результаті капіталізація компанії перевищила 2,5 трильйона доларів, що стало рекордом для американських компаній, повідомляє Лента.Ру.

Технологічний гігант перед початком торгів 31 серпня оцінюється в 2,531 трильйона доларів. Серед світових компаній кращий результат тільки у нафтовій компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco - 7,01 трильйона доларів.

Папери Apple стали рости з 27 серпня, після виходу квартальної звітності. Вона показала, що виручка компанії за рік виросла на 36 відсотків, до рекордних 81,4 мільярда доларів. Чистий прибуток збільшився майже в два рази - на 93 відсотки, до 21,74 мільярда доларів, що означає 1,3 долара на акцію.

Позначку в 2 трильйони доларів Apple подолала в серпні минулого року, а дорожче трильйона доларів вона вперше почала коштувати в серпні 2018 року. Також вище трильйона доларів капіталізація у Microsoft (2,281 трильйона), Amazon (1,733 трильйона), Alphabet ($1,934 трильйона) і Facebook ($1,073 трильйона).