Американці перед відходом із Афганістану вивели з ладу техніку

Американські військові перед своїм відходом з Афганістану привели у непридатність вертольоти, бронемашини та систему ПРО в кабульському аеропорту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив глава Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі.

"Ці вертольоти більше не полетять, ніхто не зможе керувати ними" , - сказав він.

За словами генерала, в кабульському аеропорту роззброєні або приведені в непридатність 73 вертольоти.

Крім того, така сама доля спіткала приблизно 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.

"Цими автомобілями ніхто більше не зможе користуватися" , - сказав Маккензі.

Крім того, США залишили систему ПРО, артилерію та міномети, які використовувалися для захисту аеропорту.