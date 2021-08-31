Американці перед відходом із Афганістану вивели з ладу техніку
Американські військові перед своїм відходом з Афганістану привели у непридатність вертольоти, бронемашини та систему ПРО в кабульському аеропорту, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив глава Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі.
"Ці вертольоти більше не полетять, ніхто не зможе керувати ними", - сказав він.
За словами генерала, в кабульському аеропорту роззброєні або приведені в непридатність 73 вертольоти.
Крім того, така сама доля спіткала приблизно 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.
"Цими автомобілями ніхто більше не зможе користуватися", - сказав Маккензі.
Крім того, США залишили систему ПРО, артилерію та міномети, які використовувалися для захисту аеропорту.
"Ми вирішили залишити ці системи боєздатними до самої останньої хвилини", - наголосив генерал, зазначивши, що "вони також виведені з ладу, і їх не можна буде використовувати знову".