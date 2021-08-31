"Фопів" попросять відкрити ДПС банківські дані в обмін на поблажки

Група депутатів запропонувала скасувати загальне зобов'язання використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО), яке для підприємців має вступити в силу з 2022 року, повідомляє UBR.

Ця, а також ряд інших ініціатив, міститься в законопроекті №5866, авторами якого є депутати від партії "Слуга народу", зокрема, заступник голови фракції Микола Тищенко.

Як говориться в пояснювальній записці, в результаті впровадження РРО для продажу технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (з 2017 року), ліків і виробів медичного призначення (з 2019 року), а також ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів (з 2021 роки), не вдалося досягти детінізації даних галузей.

Тому автори пропонують переглянути критерії застосування розрахункових реєстраторів для підприємців. Зокрема, "відновити право" фізосіб-платників єдиного податку I-IV груп всіх видів діяльності не застосовувати РРО:

в разі продажу одиниці товару або послуги вартістю до 1 мінзарплати (зараз 6 тис. грн);

в разі проведення платежу через термінал;

або за умови надання покупцеві розрахункового документа з відображенням операції в типовій формі ведення обліку та складання протягом трьох банківських днів готівкової виручки від продажу товарів і послуг в банк.

Разом з тим депутати вважають за необхідне надати можливість контролюючим органам отримувати від банків інформацію про обіг коштів на поточних банківських рахунках суб'єктів господарювання за конкретний час. Запитувати ці дані вони зможуть під час проведення документальних перевірок за письмовим запитом.

Також на підставі рішення адміністративного суду податкова зможе отримати дані про фінансові операції підприємця не тільки за конкретний час, але і з зазначенням контрагентів та призначення платежів.

Крім того, представники монобільшості вважають за потрібне збільшити розмір граничних доходів для можливості перебування на спрощеній системі оподаткування II і III групи.

Цей рівень пропонується встановити в залежності від кількості найманих працівників, на позначці в 300 мінзарплат за одного працівника. У той же час за задумом депутатів "спрощенець" III групи не зможе найняти більше 10 співробітників, що "унормовує застосування спрощеної системи оподаткування виключно сферою малого підприємництва".

Також розробники документа запропонували змінити підхід до обліку доходів в залежності від отримання коштів в безготівковій або готівковій формі. Найбільш жорсткий контроль хочуть застосовувати до підприємців, які продають дорогі товари. Відповідно до проекту закону:

в разі продажу товарів і послуг, вартість одиниці яких дорівнює або перевищує розмір мінімальної зарплати (6 тис. грн), підприємець повинен вести облік доходів за типовою формою за підсумками робочого дня з відображенням кожної операції.

У той же час законопроект дозволяє I і III групі "єдинників", а також представникам III групи, які не платять ПДВ: