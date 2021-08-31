Арестович прокоментував можливість відкритих бойових дій з РФ
Україна буде наступати на Донбасі тільки в рамках контрнаступу, якщо Росія відкрито нападе. Про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє Україна 24.
На питання, чи почне Росія прямі бойові дії, якщо почнуться силові дії на Донбасі, Арестович відповів ствердно.
"Напевно, так. Авіація - ні. Але якщо ми застосуємо інтенсивний наступ, вони будуть намагатися вводити в дію чергові підрозділи, які там знаходяться. А якщо наступ буде дуже вдалим, може бути, і авіація піде", - сказав радник ТКГ.
Проте, за словами Арестович, для настання України
"повинні скластися екстраординарні умови", і вона буде наступати в рамках контратаки, якщо Росія нападе першою.
"Але повинні скластися екстраординарні умови, щоб ми пішли в наступ. Тому що це міська агломерація, де переважно багато наших громадян. І такий наступ може привести до загибелі мирного населення, ми на це не підемо.
Ми підемо, якщо на нас нападуть росіяни, не залишивши нам вибору. Тоді ми будемо воювати і навіть йти в контрнаступ. Але самі ми такого не передбачаємо. Ми припускаємо політико-дипломатичний шлях врегулювання одночасно з прокачуванням оборонного сектора", - сказав Арестович.
Про можливість настання Росії заговорили після публікації на сайті Кремля статті Володимира Путіна
"Про історичну єдність росіян і українців". Він назвав Україну і Росію "
частинами, по суті, одного історичного і духовного простору". Президент РФ підкреслив, що і росіяни, і українці, і білоруси
"є спадкоємцями Київської Русі".
Також Путін стверджує, що
"справжня суверенність України можлива саме в партнерстві з Росією". Експерти вважають, що цією статтею Путін позбавляє Україну суб'єктності і чітко натякає, що можлива відкрита агресія Росії проти України.