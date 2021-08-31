Арестович прокоментував можливість відкритих бойових дій з РФ

Україна буде наступати на Донбасі тільки в рамках контрнаступу, якщо Росія відкрито нападе. Про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє Україна 24.

На питання, чи почне Росія прямі бойові дії, якщо почнуться силові дії на Донбасі, Арестович відповів ствердно.

"Напевно, так. Авіація - ні. Але якщо ми застосуємо інтенсивний наступ, вони будуть намагатися вводити в дію чергові підрозділи, які там знаходяться. А якщо наступ буде дуже вдалим, може бути, і авіація піде", - сказав радник ТКГ.

Проте, за словами Арестович, для настання України "повинні скластися екстраординарні умови" , і вона буде наступати в рамках контратаки, якщо Росія нападе першою.

"Але повинні скластися екстраординарні умови, щоб ми пішли в наступ. Тому що це міська агломерація, де переважно багато наших громадян. І такий наступ може привести до загибелі мирного населення, ми на це не підемо.

Ми підемо, якщо на нас нападуть росіяни, не залишивши нам вибору. Тоді ми будемо воювати і навіть йти в контрнаступ. Але самі ми такого не передбачаємо. Ми припускаємо політико-дипломатичний шлях врегулювання одночасно з прокачуванням оборонного сектора", - сказав Арестович.

Про можливість настання Росії заговорили після публікації на сайті Кремля статті Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців". Він назвав Україну і Росію " частинами, по суті, одного історичного і духовного простору" . Президент РФ підкреслив, що і росіяни, і українці, і білоруси "є спадкоємцями Київської Русі".