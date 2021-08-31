Словаччина більше не буде використовувати вакцину РФ

У вівторок, 31 серпня, в Словаччині закінчується вакцинація від коронавірусу російським препаратом Супутник, більше його застосовувати не будуть, повідомляє Новое время.

Термін придатності вакцини, доставленої в Словаччину, закінчується в середу, 1 вересня.

За словами представника МОЗ, ще шість осіб чекали другу дозу цієї вакцини.

"Всього в Словаччині вакциною Супутник V вакциновано трохи більше 18 500 чоловік", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я країни.

26 травня МОЗ Словаччини дозволив використовувати російську вакцину від коронавірусу Супутник V.

Словаччина замовила у Росії два мільйони доз вакцини Супутник V.

Після закупівлі російської вакцини Супутник V в Словаччині розгорілася політична криза. Тодішній прем'єр-міністр Ігор Матович замовив для країни російську вакцину потай від інших політсил. Його соратники по коаліції різко засудили такий крок. Проти використання російської вакцини також виступила президент Словаччини Зузана Чапутова.