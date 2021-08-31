Італія змінила правила в'їзду для українців

Італія змінила правила в'їзду для українців
Фото: sluga-narodu.com

У липні Італія заявила про відкриття кордонів для українців. Однак для того аби безперешкодно подорожувати країною туристам необхідно пред'явити сертифікат COVID-вакцинації, повідомляє РБК-Україна.

Зазначено, що країна враховуватиме імунізацію тими вакцинами, які визнані в ЄС, а саме:

  • Comirnaty/Pfizer/BioNTech,
  • Spikevax/Moderna,
  • Vaxzevria/AstraZeneca,
  • Janssen/Johnson&Johnson.

Вказано, що дані про вакцинацію необхідно буде внести в італійську онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровому або друкованому вигляді;

Якщо ж громадянин не має відповідного COVID-сертифікату, йому доведеться відправитися на 5-денну самоізоляцію.

Зазначено, що уникнути карантину можна шляхом пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду.

Автор: Марія Кучерявець

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